Festejan 10 años del memorable concierto de Paul McCartney

El martes 17 de abril del 2012, la legendaria figura del rock, Paul McCarney ofreció en Asunción su único recital realizado en el país, ante unas treinta y cinco mil personas que fueron a verlo en el Estadio de los Defensores del Chaco. La visita se dio en el marco de gira On the run, hace unos 10 años, razón por la que los fanáticos de los Fab Four llevan adelante este recital para rememorar ese acontecimiento. “La idea es recrear el mismo repertorio que Paul hizo hace 10 años, sin excepción”, detalla Magalí Martínez, miembro de La Comunidad Beatle del Paraguay y promotora del evento. En ese sentido, adelanta que van a proyectar un video tal como lo hizo el artista en el 2012, además de algunas fotos de aquel día. De igual manera, exhibirán videos de lo que fue su llegada al país “a modo de despertar la nostalgia”, momentos antes del show.

En escena se presentarán músicos de grupos nacionales que brindan tributo a The Beatles, como Madera Noruega, Banda en Fuga, Lost Beatles, Los Paranoias, 3 of Us y Sargento Pimienta. Las bandas son integradas por Leticia Ferreira, Magalí Martínez, Elizabeth Gamarra, Denise Hentcholek, Diego Bellenzier, Julio Cristaldo, Nelson Sostoa, Juanpa Giménez, Gustavo Luque, Iván Hermosa, Édgar Figueredo, Jorge Sosa, Rafael Fleitas, Carlos Carvallo, Gustavo Rojas Vía, Julio Riquelme, Joel Guex, Enrique Cazenave, Kike Núñez, Juan Vinader, Carlos Zarza y Francisco Santacruz.

Repertorio. All my loving, My valentine, Blackbird, Eleanor Rigby, Something, Ob-La-Di, Ob-La-Da, A day in the life/Give peace a chance, Let it be, Live and let die y Hey Jude, integran el repertorio de esta noche.

“Este concierto lo organizamos como fans para fans”, señala Martínez, al agregar que La Comunidad Beatle del Paraguay promueve actividades para que los seguidores puedan compartir y disfrutar como fanáticos. En ese sentido, realizan actividades como el BeatleWeekend, además de tributos en bares y charlas. “Ojalá que podamos llenar el Teatro Municipal de fans como aquel abril en el Defensores del Chaco”, augura.



Esta noche, a las 20:00, los beatlemaniacos se reúnen en el Teatro Municipal (Presidente Franco y Alberdi) para un encuentro musical en celebración de la histórica visita del ex beatle al país. Las entradas cuestan G. 50.000.



A saber

Evento:

Recital 10 años de Paul McCartney en Paraguay, en tributo a la histórico visita del ex beatle al país.



Propuesta:

El encuentro contará con exponentes de agrupaciones que brindan tributo a The Beatles.



Lugar:

Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco y Alberdi).



Hora:

20:00



Entrada:

G. 50.000, en boletería de teatro.