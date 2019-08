Ferreira ratifica que el MRE fue el responsable del acta

El ex presidente de la estatal elaboró una presentación en la que mostró sendos mensajes enviados a Luis Castiglioni, ex canciller; y Hugo Saguier Caballero, ex embajador en Brasil. Un día antes de la firma del acta bilateral (firmada el 24 de mayo) les había pasado la postura de ANDE.

Los días 4 y 5 de junio, apenas tomó conocimiento del acta bilateral (firmada el 24 de mayo), alertó a los diplomáticos que el documento era perjudicial para la ANDE, ya que no contemplaban diversos puntos. A Castiglioni le avisó que, si se interpretaba textualmente el escrito, el sobrecosto para la estatal iba a ser de USD 341 millones.

A Saguier Caballero le cuestionó por qué no se implementó explícitamente en el acta que iba a respetarse lo dispuesto en la Resolución 170/07 del Comité de Administración y Operación de los Contratos de Compra y Venta de los Servicios de Electricidad de la Itaipú (Cadop). Sin esta cláusula, se podía perder el acceso a los excedentes (energía más barata), advirtió.

Tanto el ex canciller como el ex embajador intentaron tranquilizar a Ferreira y le dijeron que no fue así cómo se negoció. Sin embargo, Ferreira insistía que en los brasileños iban a darle una interpretación literal. En otros mensajes de WhatsApp, el ingeniero les confirmó que efectivamente las autoridades brasileñas sacaron a relucir que el acta iba a representar un aumento no considerado por la ANDE, lo que iba a traer sobrecostos.

LE DERIVARON. En un chat, Saguier Caballero le dijo a Ferreira que se quede tranquilo y que cuando necesite una explicación técnica de “alguien que es la ANDE puede consultar al ingeniero Alcides Jiménez. En otro mensaje le aseguró que si los brasileños “se pasan a las altas”, él (Saguier) sabrá manejar.

Por su parte, Castiglioni le había sacado en cara al ex titular de la ANDE que había negociaciones duras con Brasil por autopartes y arroz.

A Castiglioni. Ferreira alertó al ex canciller sobre el costo que implicaba el acta.

A Saguier Caballero. Al ex embajador le reclamó por qué no estaba el acuerdo 2007.