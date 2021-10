Fernandinos exigen reparar calles y eliminar los vertederos clandestinos

“Hace 50 años que vivo acá y no veo una mejora. La basura nunca se recolecta, no sé como ganó nuevamente este intendente la Municipalidad de Fernando, es un desastre, las veredas están destruidas, ya me caí muchas veces porque no hay una vereda decente”, denunció Marta Martínez, pobladora de la zona.

La intendenta interina de la Comuna de Fernando de la Mora, Nilsa Sánchez, sostuvo que se realizarán proyectos para el bacheo de las calles.

“Estamos con proyectos para reparar lo antes posible las calles, pero no es tan sencillo porque debemos hacerlo en trabajo conjunto con el Municipio de San Lorenzo, nosotros no tenemos competencia en todas las rutas, ya que algunas corresponden al MOPC. Estamos recapando nuestras calles internas, como 11 de Setiembre en un gran trecho; Zavalas Cué, Pitiantuta, Soldado Ovelar y todas las intersecciones. Estamos en proceso de arreglar nuestras calles con bacheos y recapados que fueron afectados por las obras del desagüe cloacal que tuvimos el año pasado. Ahora se está arreglando la zona Sur, en 15 días más vamos a pasar a la zona Norte”, refirió la jefa comunal.

Sánchez mencionó que durante su periodo en el Municipio se gastó un monto de G. 160.000.000 de presupuesto destinados a trabajos de bacheos y reparaciones. “En mi periodo desde julio nosotros destinamos casi un 70% de royalties a este efecto porque las calles en buen estado es lo que la gente de la ciudad quiere”, aseveró.

ESSAP. Asimismo, la intendenta manifestó que un grave problema son las cañerías obsoletas de la Essap que se rompen y hacen que los asfaltos vuelvan a deteriorarse.

“Nosotros tenemos un gran problema con eso; de hecho, la Municipalidad asumió eso como un trabajo en el marco de un convenio porque el 90% de los baches que hay en las ciudades son debido a caños rotos de la Essap, ya que los caños tienen 30 a 50 años y lógicamente ya están averiados. Entonces, eso representa un gran problema porque los caños se rompen, pierden el agua y lógicamente ocasionan los baches. Nosotros en un convenio con la Essap reparamos desde el Municipio con una cuadrilla especializada para hacer eso que nos repara estos caños rotos, todos los días hacen las reparaciones, tenemos como tres reclamos ciudadanos por día debido a las pérdidas de agua de caños de Essap”, puntualizó.



El 90% de los baches son debido a caños rotos de la Essap, ya que los caños tienen 30 a 50 años y están averiados.

Nilsa Sánchez,

intendenta de Fernando.