Feprinco cuestiona fragilidad de los tres poderes del Estado

“¡La fragilidad de la gobernabilidad se materializa en la baja calidad institucional que lucen nuestras instituciones y nuestra democracia! Es inaceptable que transcurridas décadas de vigencia democrática, el Poder Judicial no sea capaz de garantizar seguridad jurídica, el parlamento no haya demostrado su compromiso con el equilibrio presupuestario y que, en el poder administrador, no se hayan abolido las prácticas del favoritismo, del nepotismo y la distribución feudal del poder”, reclamó.

El representante del sector mencionó que la corrupción se ha convertido en un “problema estructural del Estado”. “Hay que reconocer que (la corrupción) ha permeado y taladrado a sectores importantes de la sociedad y del empresariado”, agregó.

Dijo que la corrupción beneficia al fraude, la sobrefacturación, las coimas, y la economía sumergida, la cual está conformada desde la informalidad y la impunidad y son las procreadoras del contrabando y de gavillas asesinas.

Duarte hizo un llamado para que “más temprano que tarde se comience el combate contra la impunidad para evitar llegar al destino donde pareciera nos dirigimos; es decir, ¡que el Estado paraguayo termine siendo un estado fallido!”.

Preocupaciones del sector. Lamentó que se carezca de idoneidad para ofrecer al país “una propuesta de nación, con vocación modernizadora, apego a la legalidad, compromiso con la solidaridad, e inclinación futurista”.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de diseñar políticas y crear instituciones que permitan amortiguar los movimientos de la globalización y reduzcan la vulnerabilidad externa. Por ejemplo, mecanismos que mitiguen las crisis de los precios de los combustibles.

Duarte comentó que todos los días se escuchan los reclamos que las deudas del sector público se abultan, mientras que las autoridades no tienen la respuesta, ni la sensibilidad para ofrecer una solución.

Criticó que el Estado continúe reflejando formas tradicionales de administración, y ni por asomo, se vislumbre la intención de modernizar y profesionalizar al sector público.

También dio a conocer que desde el gremio se envió una misiva al presidente de la República Mario Abdo Benítez para instalar una mesa que trate la situación económica del Instituto de Previsión Social y que siguen esperando la conformación de esta.

Igualmente, habló de la necesidad de contar con una política exterior, formulada en términos estratégicos, y un orden político interno comprometido ante las amenazas que se ciernen, desde fuera y dentro; por ejemplo: El proyecto de Ley de turismo de Frontera o la intención de Argentina de gravar el paso de logística con el cobro indebido de peajes en la modalidad fluvial, lo que subrayó tiene un enérgico rechazo del sector.

El presidente de la Feprinco también expresó la preocupación del gremio en cuanto a la crisis por la que atraviesa la educación paraguaya.

“ ¡Blindemos la educación de la injerencia política! (...) Dejémonos de soñar, con utopías regresivas, y de una vez por todas, entendamos que educar no es adoctrinar, sino formar conciencias para la libertad del espíritu y mentalidades para generar la nueva riqueza, ya se trate, de una material, virtual o simplemente estética”, manifestó.

Perspectiva. Desde la Feprinco esperan que en el 2023, si la propuesta es ejecutar una reforma tributaria, esta debe ser la de garantizar que los que no tributen, empiecen a tributar.

Sostienen que objetivos de las reformas fiscales no pueden contradecir a las políticas económicas.



La Feprinco dio un mensaje contundente contra los tres poderes del Estado, señalando las amenazas y fragilizadades que afectan a las instituciones y la democracia del Estado.