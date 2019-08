Fed cambia el rumbo y baja tasas en EEUU luego de una década

Se trata del primer recorte del precio del dinero en EEUU en más de una década, ya que el anterior se produjo justo después de la aguda crisis financiera de finales de 2008.

“Tiene la intención de actuar como seguro contra los riesgos de un crecimiento global débil y la incertidumbre en las políticas comerciales, ayudar a compensar los efectos que estos factores están teniendo sobre la economía, y promover un retorno más rápido de la inflación a nuestro objetivo del 2%”, explicó Jerome Powell, presidente de la Fed, en una rueda de prensa.

La decisión no se tomó de manera unánime, lo que refleja las dudas internas, al contar con 8 votos a favor y 2 en contra, los de Eric Rosengren, presidente de la Fed del distrito de Boston, y Esther George, de la Fed de Kansas City.

“El panorama para la economía de EEUU es favorable, y esta medida está diseñada para respaldar ese panorama”, indicó Powell. En este sentido, el presidente la Fed apuntó que la reducción de los tipos de interés no es el principio de un prolongado ciclo de recortes, pero tampoco señaló que fuese el último.

TRUMP PIDE MÁS. La reducción de tipos de interés, no obstante, no fue suficiente para el presidente Donald Trump, que posteriormente aseguró que Powell lo decepcionó al no apostar por un prolongado ciclo de abaratamiento del crédito.

“Lo que el mercado quería oír de Powell y la Fed era que este era el comienzo de un ciclo de reducción de tasas prolongado y agresivo que nos permitiría mantener el ritmo de China, la Unión Europea”, dijo Trump en Twitter. “Como de costumbre, Powell nos decepcionó y reiteró que no está “recibiendo mucha ayuda de la Reserva Federal para impulsar la economía estadounidense”.

Los mercados reaccionaron con descensos, y el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, caía 1,24% una hora después de conocerse la bajada del precio del dinero. La economía estadounidense se ralentizó en el segundo trimestre, según el primer cálculo oficial, a un ritmo anual del 2,1% frente al 3,1% registrado previamente en el comienzo del año. Para añadir incertidumbre, desde la Casa Blanca no han cesado los ataques al banco central.