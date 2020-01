Fans paraguayas se preparan para recibir a Alejandro Sanz

El Club de Fans de Alejandro Sanz en Paraguay, denominado Looking for Paradise Paraguay, se prepara para acompañar a su ídolo el domingo 16 de febrero, a las 21.00, en el SND Arena (Eusebio Ayala esquina RI6 Boquerón). Los tiques de entrada se fijaron desde G. 300.000 en venta en Ticketea.com.py.

“Estamos preparando un agasajo especial para Alejandro, que incluye regalos típicos y una sorpresa el día del concierto”, comentan Griselda Gago, presidenta, y Carolina Sánchez, vicepresidenta del citado club.

“Además, todas las integrantes vestiremos ese día una remera confeccionada especialmente para la gira. En fin, solo queremos que nuestro ídolo se sienta como en su casa, sienta el cariño inmenso que le tenemos y quiera volver siempre”, agregan las fanáticas paraguayas.

El club se formó tras el concierto Sirope Tour, realizado en abril del 2016. “Un grupo de chicas con la misma pasión fundamos en julio del 2016 Looking for Paradise Paraguay, inspiradas en una frase de Alejandro, dicha en un concierto, antes de cantar Looking for Paradise (tema del álbum Paraíso Express), donde dijo al público que éramos su paraíso”, explicó.

PREMIADO. Alejandro Sanz recibió un galardón en el rubro álbum de mayor éxito comercial de 2019 por #ElDisco, en el marco de los premios Odeón, el lunes último, organizados por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi).

El público y el comité organizador votaron esta tanda de ganadores entre una lista de candidatos seleccionados en virtud de los datos de ventas, escuchas y visualizaciones de 2019, en cuya primera mitad los ingresos de la música grabada en España crecieron un 26,9%, el mayor incremento desde principios de siglo

El cantante madrileño destaca la importancia de recuperar tras casi una década unos galardones de este calibre, señala un cable de la agencia. EFE