Familias de Laguna Pytã rechazan casas que sean “cajas de fósforos”

La posibilidad de que se construyan casas similares a las de los barrios San Francisco (Zeballos Cué) y Jardín de la Bahía (avenida Costanera) es rechazada por las familias que habitan la zona de Laguna Pytã, en el Bañado Norte, con vistas a la megaobra de 1.800 viviendas a ser financiadas con donación de Taiwán.

Liliana Bóveda, de la organización Mbarete por la Vivienda, integrada por 12 comisiones vecinales, aseveró que hasta ahora no vieron los modelos definitivos, pero resaltó que todo debe ser fruto de una negociación y no de imposiciones. “Nos dicen que las viviendas que nos quieren dar son como cajas de fósforos. Si es así, no aceptamos. No porque se haya firmado un acuerdo el proyecto ya está. La gente de Blanco Cué es la que más se opone”, sostuvo.