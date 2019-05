Familias damnificadas ocupan club sin permiso ante falta de albergues

El avance del agua en las viviendas y la falta de albergues cercanos obligaron a familias de comunidades como San Ignacio, Bañado Sur, a instalarse en la cancha del Sportivo Paraguay, a pesar de no tener autorización. Varias de las viviendas están hechas de carpas que las personas damnificadas compraron por la falta de provisión de materiales por parte de las autoridades. Aún no llegan a un acuerdo con la comisión directiva del club por lo que no podrán realizar la asistencia en cuanto a infraestructura, afirmaron desde la Municipalidad de Asunción.