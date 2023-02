Familiares de Urbieta piden piedad y claman novedades a captores

“Hoy es el cumpleaños de nuestro papá –decía ayer Liliana Urbieta– y nos duele en el alma no poder abrazarlo, felicitarlo, celebrar con él o al menos llevarle flores a su lugar de descanso. Es una angustia que nos atormenta desde hace más de seis años”, se lamentaba una de las hijas de Félix Urbieta, el ganadero secuestrado por bandas criminales el 12 de octubre de 2016 y del que no se sabe nada desde esa fecha.

En una rueda de prensa, que se realizó en la localidad de Horqueta, la familia imploró piedad a los captores, suplicando que den una señal si el hombre se encuentra vivo o si ya falleció. “Me dirijo implorando humanidad. El tormento para nuestra familia no cesa y cada día despertamos con el vacío que ustedes nos dejaron. Solo pedimos piedad, que nos hagan saber si sigue vivo o si ya no está en este mundo. Solo hágannos saber, no pedimos nada más”, prosiguió.