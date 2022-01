Familiares de presos políticos exigen su libertad en Nicaragua

"Reiteramos nuestro interés en que su libertad sea inmediata, incondicional, con nulidad de juicios y restablecimiento de sus garantías", agregó el bloque familiar.

Esta semana, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, se pronunció a favor de un tercer diálogo nacional con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, para superar la crisis que permanece desde hace 45 meses.

La propuesta del Cosep, que mantuvo una alianza con Ortega hasta el estallido social de 2018, fue promulgada en un comunicado en el que brindó su apoyo a otra parte de familiares de "presos políticos" que previamente demandaron "un proceso que unifique a toda la ciudadanía nicaragüense", y que algunos han visto como la posibilidad de un nuevo diálogo.

Al respecto, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco indicó que "la liberación de todos las personas presas políticas es una necesidad que trasciende ideologías y estrategias políticas".

"Su secuestro y los procesos judiciales son violatorios de sus derechos humanos...", alegó. Entre los "presos políticos" se encuentran siete que fueron encarcelados tras anunciar su interés de competir con Ortega en las elecciones del 7 de noviembre pasado, en las que el ex guerrillero sandinista resultó reelegido.

También hay dos ex presidentes y un ex vicepresidente del Cosep, funcionarios de antiguos gobiernos, ex guerrilleros sandinistas disidentes, empresarios, periodistas, profesionales, entre otros.

El Gobierno acusa a los 170 de faltas consideradas "traición a la patria" y de delitos económicos, y se refiere a ellos como "terroristas". EFE