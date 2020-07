Familia pide que se esclarezca móvil del crimen

Los familiares de la jueza Diana Evelyn Mereles Duarte creen que el crimen tendría algún trasfondo que el supuesto autor confeso, Willian Scappini, oculta. Por eso pidieron ayer a las autoridades que investiguen hasta que caiga la persona a quien el autor podría estar encubriendo.

Filomena Duarte de Mereles, docente, y su hijo Charles Mereles, hermano menor de la jueza, afirmaron que no creían que Scappini Villalba haya actuado solo para el homicidio. Presentarán una querella para acompañar a la fiscala Natalia Montanía.

”Yo creo que no actuó solo. Profesional es”, explicó la madre, quien esa noche la esperaba para cenar. “Habrá peleado un poquito, por eso le estranguló. Era una mujer fuerte. Era una flor para mí y para los demás. Tenía una honestidad implacable como yo. Ella debía ser custodiada y cuidada por este personaje”, agregó.

“Estamos reclamando justicia. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Vamos a querellar. Queremos que pague porque le hizo sufrir muchísimo a nuestra hermana”, refirió Charles Duarte.

La jueza residía en una vivienda del fondo del patio de la casa de su madre hasta el año pasado, cuando se mudó a Santa Rita. “No vivía en el lujo ni en la comodidad. Así era Diana Evelyn. Las personas que no la conocieron no la pueden juzgar diciendo una corrupta menos. Ella siempre se cuidó, no va a cometer ese error”, aseguró. La jueza deja un hijo con síndrome de Asperger.