Familia de Denis romperá silencio a falta de resultados

A 17 días del secuestro de Óscar Denis, el grupo armado no se ha manifestado y tampoco hay avances de parte de los intervinientes con respecto a su paradero. La familia señaló que aguardará solo esta semana y luego ya volverán a manifestarse públicamente por la falta de resultados.

De acuerdo a fuentes allegadas a la familia Denis-Bareiro, el silencio que reina de parte del Gobierno la agobia más aún, ya que no se observan resultados del trabajo realizado por las fuerzas intervinientes.

La consulta que realiza el entorno familiar es por qué no hay información respecto al señor Denis, por qué no hay un vocero del Gobierno que informe el avance del trabajo que se realiza en pos de la liberación del ex vicepresidente de la República.

Según se supo, la familia permanecerá callada solo hasta este sábado, ocasión en que se realizará la automisa en el local de la Asociación Rural del Paraguay, Regional Concepción, donde estarán invitados los familiares de Félix Urbieta y Edelio Morínigo. “La familia ya volverá a hablar, pero para reclamar enérgicamente al Gobierno el silencio existente; no es posible que en 17 días no haya novedad”, señaló una fuente cercana a la familia.

Caravana. En Horqueta, en el barrio Las Mercedes, se realizó ayer una caravana en honor a la Santa Patrona, ocasión en que pidieron la paz en el Norte y la liberación de los secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis. Participaron las hijas y la esposa de Félix Urbieta, secuestrado por el Ejército de Mariscal López (EML) en el 2016.

Óscar Denis fue secuestrado el miércoles 9 de setiembre junto a un trabajador de su estancia de nombre Adelio Mendoza, liberado días atrás.

Tras la liberación de Adelio, Beatriz, una de las hijas del ex vicepresidente, mencionó que el trabajador les comentó que su padre estuvo con él durante los cinco días de cautiverio.