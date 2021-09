Familia Denis lamenta que unos “20 forajidos” mantengan en vilo al país

“Llegamos al día que no imaginábamos ni en nuestra peor pesadilla, al día que tanto temíamos llegar, al aniversario del secuestro de Óscar Denis, nuestro padre. Hoy (por ayer) se cumple un año desde el secuestro de papá y no tenemos una sola noticia acerca de su vida y su paradero”, comenzaron diciendo las hijas del ex vicepresidente de la República, que está en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

A través de un comunicado se refirieron al presidente de la República, Mario Abdo, cuestionando duramente la falta de resultados en la lucha con los grupos armados.

La familia Denis lamenta que un grupo de forajidos tengan en vilo a toda la sociedad. “Llegamos al desgarrador aniversario de otro secuestro en Paraguay por parte de un grupo de forajidos que –al decir de boca del propio Gobierno que usted encabeza– no son más que una docena de criminales”, dice otra parte del comunicado.

Lorena, Beatriz y Silvana Denis afirman que ellas también están secuestradas desde hace un año y también pusieron la lupa sobre los integrantes de las fuerzas de seguridad. “O verdaderamente no son solo 20 forajidos criminales o los puestos claves en cuanto a los organismos de seguridad están ocupados por incompetentes e incapaces”, reflexionaron.

Para los familiares del hombre secuestrado es fundamental que las personas más capaces ocupen los puestos claves. ¿Cuántas muertes más, cuántas familias más deben romperse a la fuerza con secuestros y emboscadas realizados por grupos que desprecian la vida para que nuestros líderes en Asunción tomen en serio esta situación, y actúen para garantizar la libertad y la vida de nosotros, los habitantes del Paraguay?, sigue diciendo el comunicado.

EDELIO Y FÉLIX. Los Denis, en medio del dolor, se solidarizaron con los familiares del suboficial Edelio Morínigo y de Félix Urbieta, los otros que están en manos del grupo armado. “Un grupo de no más de 20 personas que hace siete años tienen secuestrado a Edelio, un joven policía, y junto con él a una madre y una esposa que lo lloran todos los días, un grupo de no más de 20 personas que hace casi cinco años tienen secuestrado a don Félix, compatriota que ha dedicado toda su vida al trabajo honesto, y junto con él tienen secuestrados a sus familiares. No puede ser tan fácil secuestrar en Paraguay y ocultar por tanto tiempo a una persona sin que sus fuerzas de seguridad, señor Comandante, puedan dar con el paradero”, advierten.

DEFRAUDADAS. Las hermanas expresaron su descontento con el actuar del Gobierno en este año de sufrimiento. “Nos sentimos absolutamente defraudadas, señor Comandante en jefe, en cuanto a nuestro derecho a la libertad y seguridad, dos derechos humanos fundamentales por los que tantas personas a lo largo de la historia han dado sus vidas. Defraudadas como paraguayas ante el fracaso de un gobierno indolente que no da respuestas, no da resultados y tampoco da la cara”, sentenciaron.

Los miembros del EPP también recibieron un mensaje. “A ustedes les decimos que no son un ejército, porque no tienen la capacidad de convencer a nadie más que a sus propios descendientes y familiares. Tampoco son del pueblo, porque no tienen ideología ni defienden la lucha social, sino que utilizan un discurso marxista para ir detrás de lo que verdaderamente les importa: el dinero ajeno”, expresaron para luego agregar. “Son ladrones disfrazados de camuflaje, que solo logran seguidores portando un fusil, y eso lo consigue cualquiera”, concluyeron.



