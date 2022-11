Falta de diálogo en Mbaracayú sobre las expropiaciones

Son dos las empresas adjudicadas para la obra, Benito Roggio e Hijos SA y LT SA, quienes ya iniciaron los trámites para instalarse en el distrito. Hasta la fecha los vecinos que deberán ceder entre 25 metros a 50 metros de sus parcelas aún no fueron contactados por las autoridades, ni los representantes de las empresas, según la queja.

“Con la gente que serán afectados principalmente sus tierras, no hay conversación. Eso también puede retrasar el trabajo, no hay información del Ejecutivo, del MOPC. El proyecto es de interés social y traerá beneficio a todos, pero la gente no va a ceder solo por ese beneficio sus tierras, porque el presupuesto que se estableció es muy elevado e incluye los gastos complementarios”, afirmó el concejal Wilberto Blanco al referirse a la situación.

“Se había realizado un trabajo técnico con la administración anterior del MOPC. Hay miles de vecinos afectados, entre ellos propiedades privadas que no tiene documentos, como el caso que afecta a los agricultores de la colonia Puerto Indio, que es un asentamiento, pero que de alguna manera también tendrán que ser indemnizados”, agregó el edil.

Blanco señaló que la gente está muy preocupada porque los trabajos no se están haciendo como antes con el MOPC. “Todo el mundo espera que el asfalto se inicie en la brevedad, que se pueda tener un camino de todo tiempo, pero nadie va a ceder así nomás su propiedad. Solo hay incertidumbre”, agregó. EM