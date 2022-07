Falta de cuórum trabó compensación a ex obreros de Itaipú en Diputados

La compensación prevé un costo de USD 940 millones y contempla pagos a 15.000 personas.

El diputado de Fuerza Republicana Hugo Ramírez dijo que con el desembolso de ese dinero se va a hipotecar a la binacional y que los fondos sociales serán anulados por 12 años. Solicitó que el proyecto sea postergado por un mes para poder escuchar la versión de las autoridades de Itaipú.

Su pedido no prosperó e inmediatamente el diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián Villarejo, anunció que el tercer espacio se retiraba, excepto Jorge Brítez, por el rechazo al aplazamiento, ya que el proyecto no contaba con dictamen de comisiones. Recalcó que en la nómina de beneficiarios aparentemente figuran fallecidos y funcionarios públicos. El liberal Jorge Ávalos Mariño también anunció el retiro de su bancada.

La diputada de Honor Colorado Rocío Abed explicó que la lucha lleva 33 años y es evidente que muchos ya fallecieron, pero que para eso se hace un estudio de la lista antes de hacer los pagos. Posteriormente, el pleno se convirtió en comisión para emitir un dictamen.

La liberal Celeste Amarilla expuso su posición en contra alegando que los ex obreros ya no tienen derecho a reclamar a su contratante, que no fue Itaipú sino las empresas contratistas, por lo que decidieron no pedir indemnización sino compensación. Aseguró que el caso ya prescribió hace muchos años. Indicó que muchos son herederos y no beneficiarios directos, y los derechos laborales no se pueden transmitir, según precisó.

Rocío Abed respondió que es cierto que muchos ya han fallecido y lo que corresponde es que cobren los herederos. “No hablamos del derecho laboral ni la legislación paraguaya sino del contrato internacional. Por eso se debe compensar. No es un proceso judicial. Y esto no prescribe. Se pretenden compensar derechos. Los paraguayos han sido discriminados, los brasileños recibieron el pago. También hay empleados directos que no recibieron lo que debían. Es como decir que el caso de víctimas de la dictadura ha prescrito. Son derechos humanos”, manifestó Abed.



Las Cifras

940 millones

de dólares será el monto desembolsado por Itaipú para los ex obreros en caso de aprobarse el proyecto.



15.000

personas aproximadamente serán beneficiadas por la compensación a ex trabajadores de Itaipú con el proyecto.



No hablamos del derecho laboral ni la legislación paraguaya, sino del contrato internacional. Esto no prescribe.

Rocío Abed,

diputada de la ANR.



No sale del Presupuesto el dinero. Y se debe pagar a la persona que demuestre que trabajó en Itaipú para verificar.

Carlos Silva,

diputado del PLRA.