Falleció la actriz Rhonda Fleming

Rhonda Fleming, una de las pocas actrices destacadas del Hollywood clásico que quedaba con vida, falleció a los 97 años en Santa Mónica, EEUU. Su secretaria Carla Sapon confirmó la muerte de la actriz estadounidense cuya filmografía incluye cintas como Spellbound (1945) o Gunfight at the OK Corral (1957). Con una impactante melena pelirroja y unos fascinantes ojos verdes, Fleming fue apodada como “la reina del Technicolor”, un sobrenombre con el que también fue conocida otra pelirroja ilustre como Maureen O’Hara.