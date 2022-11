Fallece actor de Power Rangers a días de visitar Paraguay

Jason recorrió el mundo al ser uno de los destaques en convenciones hechas en varios países, a las que asistía como su icónico personaje. En unos días, tendría que visitar por primera vez el país, al ser una de las atracciones principales de la Comic-Con Paraguay.

La organización manifestó su pesar a través de un comunicado. “Comic-Con Paraguay lamenta profundamente esta pérdida a días de su venida a nuestro país. Jason tendrá su lugar especial en nuestro evento, con un merecido homenaje y nuestro agradecimiento infinito”, menciona el comunicado.

El fallecimiento se anunció en la madrugada del domingo por Mike Bronzoulis, luchador de MMA y amigo del actor. “Descanse en paz mi hermano de otra madre, Jason David Frank. Todavía estoy en shock. Me siento terrible, él me llamó, me dejó un mensaje y me demoré. Jason era un buen amigo para mí y lo voy a extrañar. Amor y oraciones para su esposa Tammy y sus hijos. Rezo para que Dios les ayude en este difícil momento”, escribió Bronzoulis junto a una foto en la que aparece sonriendo con el intérprete.