Fadul-Ovelar Una década llena de amor

Los padres de los novios oficiaron de padrinos, Rubén Ovelar y María Cristina Duarte de Ovelar; Claudia González de Fadul y Pedro Fadul Niella.

En la ocasión, la novia ingresó al templo del brazo de su padre, quien la llevó hasta el altar donde la esperaba su futuro marido. En todo momento su rostro irradiaba felicidad y emoción.

En esa noche especial, Mónica lució un diseño escote corazón confeccionado por la diseñadora Cecilia Fadul, realizado en shantung de seda natural, drapeado en el corsé de strapless, con detalles plateados en la cintura y en la falda con volados en capas. Complementó su look nupcial un delicado tocado hecho por Jadiyi Yudis, y en las manos llevó un ramo de rosas naturales.

Culminada la bendición matrimonial, los recién casados ofrecieron una recepción en el Grand Salón del Sheraton Asunción Hotel, románticamente ambientado por Óscar Guccione.

Mónica recuerda que los preparativos de su boda fueron divertidos, placenteros y estresantes a la vez. A lo largo de estos 10 años de casados, la pareja concibió tres hijos. “Tenemos una vida caótica, pero hermosa, que no cambiaría por nada”, refiere y a su vez aconseja a los novios que están próximos a dar el gran paso a disfrutar de verdad de los preparativos y del evento, y no enredarse en las cosas que no tienen valor.