“Gizmodo” compartió un ejemplo de conversación entre los agentes. Bob dijo: “I can i i everything else” (Yo puedo yo yo todo lo demás). Y Alice le respondió: “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to (bolas tienen cero a mi a mi a mi a mi a mi a mi a). La conversación siguió con estos patrones. No obstante, pese a que en un primer momento todo marchaba como se tenía contemplado, incluso, los bots negociaban entre ellos cada vez más y mejor, ocurrió de la nada un cambio inesperado.

La empresa quiere que su inteligencia artificial se desarrolle en inglés para que pueda relacionarse con cualquier persona y porque sino se fuese el caso, sería imposible la comunicación con la máquina.