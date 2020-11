Extienden mandato de directivos de la Junta, entre peleas

El concejal Federico Franco Troche explicó que la ley solo hace referencia a la extensión del mandato de intendente y concejales, por el caso de la pandemia. El edil Julio Ullón mencionó que existe además el problema de legitimidad de las acciones de la presidencia de la Junta, con respecto a ser ordenador de gastos y a realizar las adquisiciones.

“Estamos extendiendo el mandato del presidente (Humberto Blasco) y de la vice (Fabiana Benegas) en contra de la resolución de reglamento interno, cualquier modificación requiere una mayoría de dos tercios de votos”, indicó Franco Troche.

El edil no pudo terminar de presentar sus argumentos, durante la sesión virtual, ya que en la sala de sesiones de la Junta se generó una fuerte discusión entre el edil colorado José Alvarenga y Rodrigo Buongermini (Juntos Podemos).

En medio de las discusiones, varios ediles aprovecharon para acelerar el tratamiento e ir directo a estadio de votación.

Posteriormente, Buongermini publicó sobre el percance al terminar la sesión: “El simple hecho de tener una posición diferente a la suya lo llevó a insultarme sin parar, hasta que le contesté, lo cual le llevó a tirarme un botellazo, desafiarme a una pelea “como hombres”.

En la sesión anterior, Alvarenga lo trató de “zurdo inútil” en plena transmisión. Por su parte, Alvarenga posteó en sus redes: “Aclaratoria ante la acusación de hoy. La falsa denuncia es delito. No se debe faltar a la verdad cuando uno se queda sin argumentos y busca no solo agredir, provocar y victimizarse, sino mentir a los demás. Jamás le toque un pelo a nadie, el agredido fui yo, y no estoy llorando”.