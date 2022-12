Esta columna está relacionada con la anterior, publicada en este mismo espacio y diario el lunes 14 de noviembre pasado con el nombre de Importaciones de Paraguay (I). Ahora se analizará el comercio de nuestro país en la dirección contraria o desde la óptica de lo que enviamos a todo el mundo. Fuente de referencia será nuevamente el Anexo Estadístico del Informe Económico del Banco Central del Paraguay (BCP) y allí el Cuadro 46, que cuan-tifica las exportaciones registradas en dólares norteamericanos o USD Free on Board (FOB). Se tomarán las procesadas hasta diciembre de 2021 en total.

POR PAÍSES Y BLOQUES ECONÓMICOS. El mayor valor exportado lo tienen respectivamente Brasil con 231,5 millones de USD y el Mercosur con 343,8 millones de USD. En esa estadística forman parte del Mercosur, aquí por orden alfabético, Argentina (104,4 millones de USD), Brasil, Uruguay y Venezuela. El resto de la Aladi (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá y Perú) está registrado con 86,4 millones de USD. Les siguen en términos de bloques económicos la Unión Europea con 41,8 millones de USD y la USMCA (USA, México y Canadá) con 38,5 millones de USD. Rusia y China figuran respectivamente como destino de exportaciones paraguayas con 19,2 y 1,4 millones de USD. El resto de Asia figura con 109,8 millones y el Resto del Mundo con 22,6 millones de USD. Las notas al pie en este cuadro 46 son similares a las del cuadro 50 utilizado en la columna anterior. Se remite al mismo para evitar aquí repeticiones innecesarias.

ENORMES DIFERENCIAS EN VOLUMEN Y VALORES. Difiriendo con las Importaciones de Paraguay (I), tematizadas en la mencionada entrega anterior, llaman la atención las diferencias extraordinariamente grandes entre volumen y valores utilizados para dichas importaciones en la columna anterior en comparación con los que se utilizan ahora para las Exportaciones de Paraguay (II). Ya no figuran la República Popular de China o China Continental como principal origen de las importaciones paraguayas. Como destino de las exportaciones paraguayas sí figuran Brasil, el relevante país individual de destino, y el Mercosur como principal bloque económico de destino, con 343,8 millones de USD. Estos valores en exportaciones son apabullantes en comparación con los demás países, individualmente consi-derados, así como con los de los demás bloques económicos.

INVESTIGACIONES Y ACLARACIONES PENDIENTES. También en esta segunda entrega hay que hacer resaltar la necesidad de investigaciones posteriores que intenten por lo menos estimar volumen y valor de las exportaciones no registradas y de las ilegales, así como de las exportaciones indirectas. Vale la pena recordar que volumen y valor de las exportaciones no registradas e ilegales suelen ser mayúsculos en Paraguay. Por otro lado, hay que avanzar también en la investigación de los servicios correspondientes, desglosados como transportes, viajes, seguros, remesas familiares, entre otros, lo que no se ha hecho todavía ni en la anterior ni en esta columna. Las aclaraciones pendientes de realizar son igualmente numerosas.

LAVADO DE DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO. Dignas de destacar en ambas direcciones del comercio exterior, tanto en lo que hace a las importaciones como a las exportaciones de Paraguay, son las actividades ilegales y criminales que se están realizando en épocas de plena vigencia de las normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. El Gafilat publicó el 6 de setiembre de 2022 un informe completo sobre las falencias en el sistema nacional antilavado. La investigación y el procesamiento del lavado de activos, que afecta al Poder Judicial y al Ministerio Público, recibió un nivel de calificación “bajo”, destacándose que Paraguay cuenta ciertamente con un ordenamiento jurídico apropiado para el combate del lavado de activos, pero el número de las investigaciones realizadas sobre el mismo y el crimen organizado es visto como reducido, concluyendo que el problema no radica en las normas vigentes, sino en su cumplimiento práctico.