Expertos aseguran que el amor se debe experimentar y vivir cada día

Aprovechando la fecha, expertos comparten opiniones acerca del amor, y recomiendan, por un lado, para quienes están en pareja, tener en cuenta las etapas del amor, y por el otro, quienes no lo están, que aprovechen el tiempo a solas para cultivar el amor propio.

Existen diversas teorías que detallan las etapas del amor. Sin embargo, estas se pueden englobar y resumir en; enamoramiento, donde predomina la lujuria, la urgencia de compartir con la persona amada; amor romántico, se da un mayor análisis de la relación, se construye la confianza, surgen conflictos. Si se superan las etapas anteriores, se llega al amor maduro,donde se construyen compromiso y lealtad, en camino a consolidar una relación estable.

Para la sicóloga clínica Ana H. España, no es tan importante analizar en qué etapa se encuentra la relación, sino cómo se siente la persona en cada etapa, y que, teniendo pleno autoconocimiento, se pueda discernir en un punto clave: “Tener cosas en común con quien se convive, esto hace que todo funcione”.

España observa que con el confinamiento de la pandemia, algunas parejas se unieron más, y otras se separaron, justamente por el mayor tiempo en convivencia en el mismo espacio. Ana España subraya que es clave en cualquier relación “ser una naranja completa, no esperar la media naranja, para esto es fundamental el amor propio y el autocuidado, la autoaceptación. Todo esto influye en el tipo de amor que brindamos y recibimos”. Además, dice, “la base de una relación es como la amistad combinada con deseo y atención y cuidado”.

España sugiere tener en cuenta las claves del amor y dignidad según el experto en el tema, Walter Riso. “La dignidad personal, el amor sano es digno. La indiferencia no es negociable. La confianza básica, la certeza que no me harán daño intencionalmente”, enumera.

Asimismo, la aceptación, “no a la autocrítica, no ponerte rótulos, no a la autodestrucción del yo, de la autoimagen. Exaltar lo que te gusta y no ponerle valor a lo que diga la gente, no compararte, darte un gusto. El éxito no es tener más, sino el esfuerzo en lo que se hace, y si se realiza lo que nos hace felices”.

AMARSE A UNO MISMO

La sicóloga clínica Michelle Wolley recomienda que el Día de San Valentín sea un día mágico y especial también para quienes no tienen pareja. “Aunque muchos hoy no esten en pareja, ese no es motivo para sufrir y pasarla mal”, enfatiza.

Las recomendaciones de Wolley para celebrar el día, incluyen recordar el amor propio antes que a los demás. “Incluso si se está en una relación romántica, el amor propio es importante para crear un vínculo más estrecho con la pareja”, refiere.

Wolley sugiere tener en cuenta que merecemos el tipo de amor que le daríamos a otra persona. “Amarte a ti mismo no significa que seas egoísta, es una forma de empoderamiento”, explica.

Amor, respeto, cuidado personal son elementos del amor propio. “Y no solo lucir bien por fuera, sino incluir cómo construimos nuestra personalidad para ser mejor”, detalla. Michelle Wolley destaca que si se tiene éxito en amarse a uno mismo, pronto se encontrará a la “otra mitad, que solo es el reflejo de tu personalidad brillante y positiva”.

Un día como hoy, recomienda empezar el día con una sonrisa, hacer una lista de sueños y metas, decir NO a quienes quieran lastimar o hacerte de menos. Finalmente, disfrutar con la misma alegría, ilusión y entusiasmo que se colocaría si se está en pareja, desde la comida hasta los adornos y los dulces.