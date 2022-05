Experto advierte sobre casos más graves en las escuelas

Los niños ya viven a través de la tecnología, la prohibición no da resultados para combatir la violencia. Diosnel Alarcón, comisario.

Los casos de abuso sexual infantil en las escuelas –con el retorno a la presencialidad– se triplicaron en tres meses de clases en comparación a las cifras del 2021. Ante estos casos de alarma, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra Delitos Informáticos de la Policía Nacional, manifiesta que la violencia en general, tanto en instituciones educativas como en cualquier entorno pueden aumentar en gravedad.

“Ya hemos tenido casos muy graves con los desafíos. También en algún momento podemos experimentar sucesos de otros países. No quisiera tener que esperar a que ocurran casos más graves, tenemos que prevenir”.

Ven y quieren. Los chicos en edad escolar repiten los sucesos que observan libremente en otros países, a través de las redes sociales, de plataformas y con el uso de los videojuegos, comparte el especialista en tecnología de la Policía Nacional.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) registra en lo que va del año 21 denuncias de maltrato verbal, físico y sicológico. Además, 10 casos de violencia entre pares y de discriminación, según lo establecido en la ley de educación inclusiva.

Son en total 164 casos hasta principios de mayo, que incluyen igualmente 24 denuncias de abuso sexual infantil, suicidio y 15 hechos de acoso escolar. De ciberbullying, se cuentan dos reclamos.

Prevención. Para el comisario, el control parental es el único camino para no llegar a estos “casos más graves”. “La educación en la casa en valores y sobre todo el control del acceso a internet son claves en estos sucesos”.

Indica que si bien en las instituciones educativas también deben tocarse estos temas, solo en el hogar se halla la solución. El diálogo constante, el cuidado y limitar el uso de las redes con filtros y estableciendo horarios es urgente.

Alarcón también dice que la prohibición o el cancelar cuentas de los hijos no es el camino. “Ellos ya viven a través de la tecnología, no sirve prohibir ni cerrar cuentas de TikTok porque mediante los compañeros y amigos igual van a ver, en cualquier parte”.

Sobre los videojuegos, advierte que muchos son violentos en extremo. “La costumbre también en las familias es que al no haber control, niños muy pequeños juegan cosas que no son acordes con su edad”.

Lo grave de los juegos en línea es que además comparten espacios virtuales con personas desconocidas, entonces ni saben que pueden interactuar con adultos que se hacen pasar por sus pares.

“Con estos juegos también surgen los desafíos que pueden llegar a los peores desenlaces. Hay que poner límites a los juegos, en cuanto a horarios y también de acuerdo a la edad, todos traen advertencias según la franja etaria”, manifiesta Alarcón.

Seguridad. Inflar de autoestima a los hijos es otro de los enfoques que recomienda el investigador policial. “Las redes sociales tienen mucho de eso, de inflar el autoestima. Publicas algo y tenés 1.000 likes, puede ser contraproducente, pero si este valor se trabaja en la casa el chico tiene mucha seguridad en su actuar”, agrega.

En las instituciones educativas, sí se puede trabajar para que los profesores alerten ante cambios de conducta de los estudiantes, sentencia.

Los niños ya viven a través de la tecnología, la prohibición no da resultados para combatir la violencia. Diosnel Alarcón, comisario.

Tras la amenaza de tiroteo, colocarán cámaras y escáner

Instalar cámaras de seguridad en cada sala de clase, un sistema de escáner (lector de metales) y una mesa de trabajo con el MEC y el Ministerio Público son algunas medidas que anunciaron en el colegio privado capitalino, donde descubrieron recientemente una nota de atentado en un salón.

La nota firmada por el consejo directivo indica que, por recomendación de la cartera educativa, seguirán con las clases virtuales.

Esta decisión se dará por tiempo indefinido, hasta nuevo aviso.

En cuanto a la mesa de trabajo, también serán convocados representantes de la asociación de padres de la institución y del centro de estudiantes.

La colocación de cámaras y del escáner responden a un plan de prevención y protección que está armando el colegio en conjunto con autoridades educativas y de seguridad.

“Seguiremos enfatizando el abordaje socioafectivo con los estudiantes y las familias”, expresan.

Piden a las familias y a los escolares evitar rumores a través de las redes y grupos de WhatsApp, así como no exponer datos de menores de edad en estas plataformas digitales.

El sistema de escáner para el ingreso será para los del Tercer Ciclo, los del Nivel Medio y para cualquier adulto que ingrese al predio en cualquier horario.

El caso. La fiscala encargada de las investigaciones, Laura Finestra, comentó ayer algunos detalles del suceso. Cuestionó que fue criticada por convocar a efectivos de la FOPE y de Antisecuestros.

El viernes pasado, una docente tutora halló en un salón un folio con hojas y lo llevó a la dirección. El material se revisó el lunes.

La nota contenía una amenaza de tiroteo, era escueta y tenía una sola línea. No estaba dirigida a ninguna persona en particular, detalló Finestra en comunicación con Monumental 1080 AM.

“Exagerada”, fue el calificativo que emplearon sus críticos por citar a las fuerzas de seguridad en el establecimiento educativo.

“Podría tratarse de una broma, ¿y si no?”, aseveró la agente fiscal. Reiteró la oportunidad de aplicar un abordaje integral en la comunidad educativa.