Experta sugiere medir el uso de los recursos naturales

Entre ellos estuvo Julia Bucknall, directora global de Ambiente y Recursos Naturales del Banco Mundial (BM).

Conversó con ÚH y destacó que es su segunda vez en Paraguay, la primera vez como turista. En ambas ocasiones, valoró el increíble potencial que posee el país en lo que respecta a los recursos naturales.

“Este país tiene una abundancia de capital natural, pero como no se lo mide bien no necesariamente se usa de manera más productiva a largo plazo para la población”, manifestó Bucknall.

En ese sentido, resaltó la necesidad de establecer marcos de medición para las actividades que utilizan recursos naturales, como la ganadería, la producción de biomasa, entre otros.

Las mediciones tienen dos ventajas principales, explicó. En primer lugar, las mediciones darán un panorama real de qué se tiene y en qué condiciones. Por otro lado, a nivel económico, garantizar el origen y cómo se producen ciertos rubros, abre mejores mercados.

“Se puede mostrar toda la cadena de producción y mostrar que es limpio y saludable para el medioambiente, así se puede cargar más precio en otros mercados. Pero como aquí todavía no se puede dar la prueba de que es sostenible, están condicionados a vender a mercados menos valorizados”, explicó.

La consigna para lograr todo esto debe ser: pensar cómo se puede sacar los mismos beneficios pero con menor daño al ambiente, señaló la directora.

En el caso de la ganadería, ya es una realidad en varios países, dijo. Sacar más valor por una misma vaca con menos daño al ambiente y menor espacio es posible; lo hacen hoy día varios países europeos y Japón, recordó al ser consultada sobre ejemplos.

También existe gran potencial de producir energía limpia a través de la biomasa, insistió. “Eso se podría hacer de forma más sostenible, gestionar la floresta como agricultura, hacer reforestación”, explicó.

También hay grandes oportunidades en ecoturismo, resaltó.

Información y control. Consultada acerca del papel del Estado en esto, dijo que es necesario contar con un sistema de reglas claras y de control.

“El Gobierno debe dar la base desde donde el sector privado puede sacar beneficios”, indicó. Estas bases deben determinar el camino hacia la sostenibilidad que se quiere perseguir como país, dijo. “Si las reglas no están claras y si no están bien controladas, es difícil, el privado no va a invertir”, concluyó.