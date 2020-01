Experta de NNUU insta a partidos a potenciar nuevos liderazgos

Desde enero de 2019, Maciel es vicepresidenta del Comité Asesor de las NNUU para Asuntos Administrativos Presupuestarios. Explicó el multilateralismo y cómo beneficia en la vida cotidiana y la interrelación social a través del manejo de las tecnologías.

La Agenda 2030 estableció 17 objetivos a ser cumplidos en un plazo de 15 años. Maciel hizo una valoración de la situación de Paraguay bajo esa línea. Destacó la necesidad de empoderamiento de la mujer en el ámbito político mediante la capacitación para que pueda participar en los procesos políticos y llegar en lugares donde se toman decisiones para impulsar políticas públicas hacia esa población más vulnerable.

“Otro punto que preocupa es la falta de líderes juveniles en todos los partidos políticos; de aquí a 5 años no hay líderes (renovados). No hay formación”, enfatizó en una entrevista a la 1080 AM.

Significó que tienen que aunar esfuerzos todos los sectores políticos y la sociedad civil. En ese sentido, hizo un llamado a los partidos políticos.

Maciel destacó que la sociedad civil está asumiendo un rol más proactivo a la hora de reclamar sus derechos.

Sin embargo, dijo que se necesita trabajar en brindar mayor información a la sociedad. “Nadie reclama lo que no conoce, nadie exige”, significó. Puso énfasis en la importancia del rol de las mujeres. “Hay que empoderarles y dar las herramientas para crear las condiciones a desarrollar”, dijo.

ALIANZAS. La agenda de las Naciones Unidas plantea lograr alianzas para cumplir los objetivos.

En ese sentido, Maciel consideró que la única manera de solucionar el tema de la pobreza es mediante un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Se tiene que focalizar la acción para atender el sector de la educación, salud y emprendedurismo.

Sobre la imagen de Paraguay en el exterior, la funcionaria del organismo internacional consideró que hay que dejar de lado el conflicto interno entre los diplomáticos escalafonados y aquellos que no lo son.

“Necesitamos del concurso de todos los profesionales capacitados; no solamente en la Academia Diplomática”, remarcó. Sostuvo que el país necesita de los mejores profesionales que se formaron en el exterior. “No puede un grupo considerado selecto ser el dueño de las relaciones internacionales”, sentenció. Sobre los beneficios de los acuerdos multilaterales, mencionó la utilización del servicio del WhatsApp, el GPS, la circulación de los aviones y los buques (para evitar accidentes y conflictos).