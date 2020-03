Experta insta a mejor distribución y asegura que existen recursos

El problema no es la cantidad de recursos, sino la distribución. Esa es la premisa que expuso Verónica Serafini, economista que forma parte del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).

La experta hizo una evaluación sobre el debate existente en cuanto al dinero que se necesita para la inversión en sectores como el de salud. Ante las consultas de Última Hora, Serafini apuntó, entre otras cosas, que la soja puede aportar mayores ingresos al Fisco y en ese sentido, habló de la propuesta de una retención de 5% a la exportación de soja, que ya realizó el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda. “Adicionalmente hay que reducir cualquier posibilidad de elusión por la vía de los precios de transferencia. Por cualquiera de estas vías, el país puede contar con USD 150 millones más”, manifestó. Añadió otras posibles herramientas, como el aumento del impuesto al tabaco, que puede generar, según dijo con base en estudios, alrededor de otros USD 100 millones y una cifra similar, la suba al impuesto al alcohol, las bebidas azucaradas y la comida chatarra. “Estos impuestos no son importantes solo por su efecto recaudatorio, sino fundamentalmente por su efecto disuasorio sobre el consumo. Con esto tendríamos en total USD 350 millones para financiar la implementación de una cobertura universal de salud”, explicó. RECURSOS EXISTENTES En cuanto a fondos que ya forman parte de los ingresos del Estado y se pueden redireccionar resaltó a los royalties (compensaciones que recibe el país de las binacionales) y sugirió igualmente la eliminación de todos aquellos rubros “que no están alineados con la gestión del empleo”, como por ejemplo, las bonificaciones especiales, los viajes al exterior, los viáticos, alimentación (bocaditos), entre otros. “Con estos ajustes tendríamos unos USD 100 millones más. Con estas decisiones, prácticamente, se elimina la necesidad de endeudamiento y sobre todo, son recursos permanentes para el sistema de salud”, manifestó. También sumó a la lista los conocidos como seguros vip del sector público. “El negocio de los seguros de salud privados se llevó en los últimos 5 o 6 años alrededor de USD 400 millones”, indicó.



