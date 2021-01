Experta aconseja evaluar el riesgo y el beneficio al elegir modo de clases

Para enviar o no a niños, niñas y adolescentes este año a la escuela deben tenerse en cuenta antes que nada las características de cada familia.

“Por ejemplo, si el chico convive y duerme con los abuelos, o están muy cerca, o si hay personas con enfermedades de base en la casa”, dice la experta Alexandra Vuyk, sicóloga PhD. Actualmente asesora a Salud Pública en la preparación de esta vuelta a clases, prevista para el 2 de marzo. El protocolo entre el MSP y el MEC, en el que brindan las orientaciones a tener en cuenta para este regreso que se dará de manera presencial, semipresencial o a distancia, todavía no está culminado. Otro aspecto fundamental es considerar cuánto daño hizo la pandemia a cada chico o chica, considerando el progreso en el aprendizaje. “Pero también lo emocional. Definitivamente cada chico vivió de manera distinta. Para algunos tal vez no fue muy diferente de su estilo de vida; para otros, sí”, agrega. En lo académico, cuenta Vuyk, en algunos no se dieron grandes cambios, pero otros aprendieron muy poco o casi nada. MÁS ANÁLISIS En el punto del aprendizaje también debe considerarse el entorno familiar. “Para muchos el acompañamiento es difícil, hay madres solteras que son el sostén de la casa o padres que no comprenden las clases para guiar a sus hijos”, sostiene la sicóloga. Entonces, concluye, es una especie de evaluar riesgos-beneficios para contar o no con estas clases presenciales. Los padres, estudiantes y docentes reclaman al MEC una mayor apertura a la hora de compartir las acciones para encarar este nuevo proceso lectivo. Las clases arrancarán de manera oficial el próximo 2 de marzo.



Los niños se sacrificaron todo el año para evitar contagiar en casa. Ahora es turno de los adultos de hacerlo.

Alexandra Vuyk,

sicóloga.



Puntos a tener en cuenta para el retorno a las aulas

El lavado de manos será enfoque principal de campaña para escolares.

Los lavatorios en las instituciones educativas deben ser prioridad.

Las clases presenciales serán en grupos burbuja de hasta 15 alumnos por aula.

Cada institución educativa deberá ajustar el protocolo de acuerdo con su realidad.

El 28 de enero comienza el periodo virtual para que familias opten por modalidad a distancia o presencial.

Cada 3 meses se consultará de vuelta a las familias por modalidad a elegir. En este tiempo se puede cambiar.

El 60% de las instituciones educativas requieren de infraestructura adecuada.

1.500 centros educativos se repararon el año pasado.

Fuentes: Ministerio de Salud Pública, MEC y OTEP-SN.



ASPECTO. Se debe considerar el impacto emocional del alumno y el progreso en el aprendizaje.



