Exigen usar nuevas aulas, pero MEC no habilita pese a crisis

“Ya no da más gusto, quiero volver a mi escuela”, contó Leonardo Caballero, del séptimo grado de la escuela básica Nº 442 Delia Frutos, que fue refaccionada con financiación de Yacyretá y sigue sin habilitarse.

Los alumnos y sus madres protestaron ayer con pancartas que rezaban, desastre ko Petta, fuera ministro, reclaman volver a la institución educativa, cuyas obras culminaron hace un mes.

Además, las mamás piden que ya no se habilite el turno noche en el remodelado edificio, pues indican que tienen dramas con la limpieza de la administración de ese turno.

La escuela pública tenía averías en su infraestructura, estaba llena de humedad y el piso de las salas de clase se hundía cada vez más.

Luego, por autogestión de la directora de la institución, Anicia Torres, la Entidad Binacional Yacyretá se encargó de las mejoras.

La escuela no se habilita pese a la crisis que afecta a las aulas de todo el país. A nivel nacional 12.939 salones de clases requieren de reparaciones o adecuaciones, de acuerdo con datos del Observatorio Educativo Ciudadano. Además, el último reporte oficial de la cartera estatal indica que el 65% de los locales educativos están en mal estado.

Más reclamos. Las mamás de Delia Frutos denuncian la negligencia del MEC para habilitar el sitio, además de no responder sobre el pedido del turno noche.

La denuncia de los padres es que el ministro de Educación, Eduardo Petta no hace espacio en su agenda y aguarda también la respuesta del presidente Mario Abdo.

“Nuestros hijos dan clases ahora en un lugar que no cuenta con suficientes sanitarios y no tiene espacio; tres turnos dan clases en un aula”, lamentó Beatriz Toledo, madre de dos estudiantes.

Según la directora departamental por capital, Lidia Barrios, Yacyretá no entregó aún las llaves de la escuela, por lo que no pueden habilitar el sitio. Según dijo, si bien la obra terminó, todavía no tiene mobiliario.

Vamos a tomar medidas más fuertes si es que no se habilita la obra y si el turno noche vuelve a ocupar esto. Beatriz Olmedo, mamá de alumnos.