Exigen al VMT solución a regulada y no medidas parche como buses militares

Muchísimo tiempo esperé hoy el ómnibus y nunca vino, vine de Luque y salí hasta Mariscal López para esperar colectivo y después tuve que subirme a un bus militar, me tuve que subir en ese porque no iba a llegar a tiempo a mi trabajo y me costó mucho. Y cuando viene un colectivo, viene totalmente lleno, es un sacrificio viajar en bus, lastimosamente, deja mucho que desear. Ellos piden subsidio y, sin embargo, es lamentable el servicio del transporte público”, comentó Norma Galeano, otra usuaria que se vio afectada por las reguladas de colectivos.