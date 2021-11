Exhiben mensajes de RGD donde requería cobros hasta a un juez

Además, aparecen mensajes de Pablo Zeballos, que sería el futbolista; un cheque de la legisladora Perla de Vázquez, de G. 4.000.000, del 1 de abril del 2017, a más de varios mensajes amenazantes de parte de Ramón González Daher a los deudores.

Todos estos puntos fueron vistos en la pericia realizada por el ingeniero Jorge Riquelme, que extrajo los datos de teléfonos celulares, aunque un aparato, el de su hijo Fernando González Karjallo, fue formateado y no pudieron extraer datos de él.

Además, otros dos teléfonos eran antiguos, por lo que no tenían las funciones actuales, y solo de dos pudieron extraer todos los datos. La pericia tiene nada menos que 7.000 páginas en una y unas 17.000 en la otra pericia. Es que se extraen todos los datos de e-mail, fotografías, mensajes de texto, WhatsApp, entre otros archivos.

La audiencia se realizó ante las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Portillo y Yolanda Morel, donde por más de cuatro horas vieron las pruebas obtenidas de los teléfonos celulares.

UN JUEZ. Entre los deudores figura “Luis Benítez, Juez Concepción”, quien decía, en un mensaje del 2017: “No ye pude enviar parece que o hay internet. Más tarde probaré otra vez...” (sic). Después, vino una transferencia de G. 1.200.000, del 27 de mayo del 2017, del banco Itaú al banco Sudameris. El supuesto magistrado le comenta a RGD que había realizado el depósito de la citada suma.

En mensajes posteriores, se evidenció un retraso del deudor, por lo que Ramón González Daher le envía varios screen de pantalla con la noticia: “Reeligen al senador Óscar González Daher como presidente del Jurado de Enjuiciamiento” para el periodo 2017/2018, lo que constituye un amedrentamiento.

También hay mensajes a varias personas donde González Daher les dice que si no pagaban iba a tomar otra determinación. “Si te denuncio te voy a fundir la vida...”, amenaza el acusado.

En otros mensajes que se vieron en la audiencia de ayer está el de una mujer, Myriam Abbate, que en forma enérgica le dice a RGD: ”Última vez que me insultas. Ya no te tengo miedo. Ni aunque te creas Dios. No tenés derecho a maltratar personas...”.

Además, le reta a que le denuncie ante la Fiscalía por la deuda, ya que era la amenaza que le hacía Ramón González Daher a sus víctimas.

El fiscal Osmar Legal señaló que se exhibieron también conversaciones de Fernando González Karjallo con su padre Ramón González Daher, donde comentaba de los cheques que habían sido depositados, por lo que sostiene que este acusado sabía y participaba del negocio familiar, apoyado por el finado OGD.



Lunes seguirá pericia y verán carpetas sobre las denuncias

Este lunes, desde las 8:00, seguirá el juicio oral a Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por los supuestos hechos de lavado de dinero y asociación criminal, al que ahora se suma el cargo de denuncia falsa. El juzgamiento seguirá con la pericia a los teléfonos celulares, ya que tienen miles de páginas de mensajes. Después, según el fiscal Osmar Legal, continuará con la lectura de las carpetas fiscales de denuncias realizadas por Ramón González Daher por presuntos hechos de estafa en contra de varias personas. Con ello, el juicio oral llega ya a su última etapa procesal antes de los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa.