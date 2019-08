Ex presidente de la ANDE va a declarar mañana

El ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira deberá declarar mañana ante los fiscales Liliana Alcaraz, Sussy Riquelme y Marcelo Pecci, en el marco de la causa que indaga la denuncia por lesión de confianza y traición a la patria contra las cuatro ex autoridades involucradas en la firma del acuerdo secreto sobre Itaipú.

En tanto, el sábado ante la Fiscalía Antidrogas debe presentarse para dar su testimonio el ex gerente técnico Fabián Cáceres.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, decidió conformar un equipo de trabajo integrado por los representantes del Ministerio Público mencionados ayer a primera hora.

Esto luego de que el abogado Tadeo Ávalos, junto con un grupo de ciudadanos, decidió denunciar al ex canciller Luis Alberto Castiglioni; al ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez; al ex embajador paraguayo ante Brasil Hugo Saguier Caballero y al ex director paraguayo de Itaipú José Alderete, ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El profesional del Derecho explicó que para él hay una “cuestión jurídica notoria” y que la Fiscalía debe investigar por mandato constitucional cuando hay un “hecho que afecta el patrimonio social del Paraguay”.

Tampoco descartó que haya más involucrados en la firma del acuerdo de Itaipú sobre la compra de potencia por parte de Paraguay.

Por su parte, la fiscala Alcaraz, en conferencia de prensa, mencionó que van a analizar el escrito de modo a corroborar si se encuadran los hechos denunciados.