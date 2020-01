Ex ministro niega tener vínculos con HC

El dirigente del Partido Movimiento al Socialismo (PMAS), Camilo Soares, ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) durante el gobierno de Fernando Lugo, respondió a las acusaciones de la ex diputada Rocío Casco sobre el supuesto sistema de usura que él creó con el financiamiento de la campaña política de Avanza País.

En una extensa entrevista con Radio Monumental 1080 AM, también negó toda vinculación con Horacio Cartes y refirió que el financiamiento de la campaña política para el ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, salió de “mucha gente”. La ex diputada Rocío Casco lo trató de estafador, mentiroso y lo acusó de ser un operador del cartismo.

Dijo que los G. 2.026 millones de deuda para la campaña política de la mencionada concertación provinieron en parte del actual concejal asunceno Augusto Wagner y de otra gente.

En cuanto a las reuniones en La Casa del Habano, propiedad de Cartes, señaló que solo utilizaba ese nombre para referirse a los puntos de encuentro, negando que se haya topado con alguien en ese sitio.