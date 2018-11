Ex ministro de la Niñez, sin defensor, frenó su juicio oral

La falta de defensor para el ex ministro de la Niñez, José María Orué Rolandi, así como una posible conciliación con la coprocesada, Nancy Lucila Godoy, frenaron ayer el inicio del juicio oral y público.

Sin embargo, los magistrados Laura Ocampo, Fabián Weinsensee y Jesús Riera, fijaron nuevamente la audiencia para esta mañana, a las 08:30 horas.

El ex ministro Orué Rolandi, acusado por supuesta lesión de confianza, se presentó sin abogado defensor. Esto ya había sido comunicado, pero la Defensa Pública, no había designado hasta ese momento a un abogado, con lo que el juicio no pudo iniciarse.

Además, el abogado Álvaro Arias, adelantó que tenían una propuesta de conciliación, que fue notificada al Ministerio de la Niñez y a la Procuraduría, que representaba al Estado Paraguayo.

En este caso, según explicó, su defendida Nancy Godoy, iba a donar dos inmuebles valuados en unos mil millones de guaraníes, además de que la empresa en la que estaba, iba a desistir de una demanda de unos 2 mil millones de guaraníes contra el Estado.

No obstante, el fiscal Rodrigo Estigarribia, señaló que iban a analizar la propuesta, aunque acotó que el total del perjuicio al Estado era de unos G. 3.600.000.000. La defensa y el fiscal dialogaron luego, aunque no se pudo saber si hubo o no un acuerdo.