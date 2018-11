Ex jueza buscará transparentar la gestión en la intervención de CDE

La ex jueza María Carolina Llanes será la interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE), según lo confirmó ayer el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a través de su cuenta de Twitter.

Llanes señaló que buscará transparentar la gestión de la Comuna de Alto Paraná, para atender al insistente reclamo ciudadano de los esteños. “Es un trabajo técnico. Hay una reglamentación de la cual uno no se puede apartar. Vamos a estar trabajando con la Junta Municipal de cerca. El objetivo es no perseguir a nadie. Transparentar la gestión, dar resultados, porque es la ciudadanía la que está reclamando esto desde hace bastante tiempo”, apuntó.

Recordó que el presidente la llamó personalmente para proponerle ser la interventora de CDE. “Yo no soy política, aunque ya intercambié con el presidente pensamientos, e inclusive le hice críticas, pero no lo conocía personalmente ni tuve ninguna ocasión de trabajar con él”, relató.

Llanes explicó que ahora verán los aspectos legales para que se instale en la Comuna y pueda empezar a trabajar. Sobre las indicaciones de Abdo Benítez, dijo que el presidente le ofreció un “apoyo pleno e incondicional”. “No me impuso ninguna persona.

Me dijo que yo tengo la libertad de elegir al equipo de confianza, que me abre todas las puertas para ir adonde quiera, que va a prever todos los recaudos para que el trabajo se pueda hacer de manera segura, que solamente me pide que sea objetiva, técnica, transparente, responsable y seria en la tarea”, expresó la abogada.

Detalles. Asimismo, la ex magistrada afirmó que los antecedentes de la intervención, en caso de que se detecten irregularidades, se remitirán al Ministerio Público para lo que corresponda.

“El Código Procesal establece la obligación de denunciar. La función de la intervención termina con un informe que seguramente va a tener recomendaciones también”, adelantó.

La abogada estará al frente del Municipio por 60 días. “Asumo funciones de la administración y de la intervención, porque el Municipio no puede paralizarse tampoco, tiene que continuar. Hay compromisos que hay que cumplir dentro de las posibilidades, y al mismo tiempo hay que hacer el relevamiento de la documentación para ver si se configuran irregularidades administrativas o algunas otras ilicitudes”, explicó.

Igualmente, aclaró que seguramente se van a establecer prioridades en la línea de trabajo, porque resulta difícil “verificar toda la administración dentro de su enorme complejidad”.

No obstante, aseveró que las áreas más delicadas serán verificadas.Por otro lado, sobre el grupo humano que estará trabajando con ella, indicó que está hablando con un par de personas de confianza, “técnicas por sobre todo”.

Admitió que todavía no tuvo la oportunidad de hacer trabajos de auditoría directamente, pero no desconoce este trabajo técnico. “En el caso de la Dirección Jurídica de IPS obviamente que trabajábamos con los auditores.

Nosotros teníamos que canalizar los resultados que ellos daban”, recordó respecto a su etapa en la administración jurídica del Institución de Previsión Social.

Además, resaltó que la responsabilidad que asume es una oportunidad “única” en su vida profesional y personal. “Hace mucho tiempo vengo trabajando en todo lo relativo a las instituciones republicanas (...). Es la oportunidad en que yo puedo hacer algo útil y relevante para mi país. Que se aclaren las cosas, para bien o para mal. Hay que empezar a hacer este tipo de trabajos para recuperar las instituciones, no podemos rechazar el sistema republicano, porque no hay muchas opciones. Tenemos que fortalecer la democracia”, aseveró Llanes.

60 serán los días que María Carolina Llanes administrará e intervendrá la Municipalidad de Ciudad del Este.