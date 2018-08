Ex juez acusa a G. Daher de sacarlo de su cargo

Juvencio Torres, ex juez.

El ex juez del Juzgado Civil y Comercial de Luque Juvencio Pánfilo Torres Noceda, quien aparece como uno de los socios fundadores de la empresa Príncipe di Savoia, propiedad del senador colorado Óscar González Daher, afirmó ayer que fue sacado de su cargo como magistrado porque no obedecía las órdenes del congresista.

Su salida se dio cuando González Daher estaba como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Me sacó porque dice que no quiero obedecer; cuando no hacés lo que te pide, te echa nomás. Si el fiscal me pregunta, voy a contar”, declaró ayer Torres en una nota con Radio Monumental.

Respecto a su participación en la conformación de la firma indagada por la Fiscalía por evasión, el ex juez contó que “la empresa se fundó hace 20 años, hace mucho que salí de ahí. Antes era una empresa de reventas, de coches y muebles, yo no sabía que después cambiaron a una empresa de inmobiliarias”.

Precisó que aproximadamente hace 14 años atrás abandonó la sociedad anónima. Detalló que fue invitado para participar de la SA cuando era compañero de estudios del congresista.

“Me sorprendió el dinero que maneja, siempre tuvo, pero no ese monto. Todos saben que él es prestamista, pero el origen del dinero dudo que sea de los préstamos. Son de familia con dinero”, sostuvo Torres Noceda.

La firma está formada por Óscar González Daher y sus hijos Óscar Rubén González Chaves y María Emilia González Chaves, quienes están siendo investigados por la Fiscalía ante el hallazgo de operaciones sospechosas por más de G. 8 billones, de acuerdo con el reporte que la Seprelad envió a la Fiscalía.