Ex intendente de Asunción asegura tener receta para eliminar pobreza

Los proyectistas son el titular del Congreso, Blas Llano, y su colega y correligionario liberal Fernando Silva Facetti.

Ambos tuvieron como base un libro del ex intendente de Asunción y empresario Martín Burt, quien asegura tener la receta contra la pobreza.

Estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; el ministro de Desarrollo, Mario Varela, diputados, senadores, empresarios y varios referentes de la sociedad civil.

Llano promovió la propuesta alegando que, más que novedosa, es un desafío para los parlamentarios, el sector empresarial, académicos, universitarios, estudiantes y también los ciudadanos.

Refirió que el proyecto no surge como un capricho ni es fruto de ensayos, sino de 10 años de experimento.

“No es el resultado de la improvisación. Está inspirado en un libro, ¿quién es el dueño de la pobreza?, de la autoría del doctor Martín Burt”, refirió Llano en su discurso.

Silva Facetti remarcó que es un proceso que tiene muchos años, alegando que la Fundación Paraguaya, de Burt, tiene 30 años de experiencia.

Indicó que hay 7.200.000 paraguayos, y que se habla de 1.500.000 en situación de pobreza. “La pobreza es mucho más que solamente números”, manifestó el legislador.

“Se trata de la percepción dentro de la familia sobre sus necesidades. A veces pasa por la necesidad de techo, tenencia del agua. En muchas familias, el acceso al agua es tener una canilla en el patio”, refirió el parlamentario.

A modo de ejemplo, citó el caso de Chile, que aparentemente tenía un crecimiento fantástico, pero que al final hubo una explosión social.

“No se pudo medir la percepción de la realidad chilena. Al no tener datos, el gobierno no pudo prever, no pudo presentar las soluciones antes que suceda”, sentenció.

ser o no ser pobre. En su intervención, Burt hizo un paralelismo sobre la pobreza. Alegó que para no ser pobre una familia debe ganar G. 2.400.000, que no alcanza.

“Si una familia gana G. 3 millones ya no es más pobre, y el monto de programas sociales ya no están a su disposición”, manifestó.

“Después tenemos gente que a pesar de no ganar dinero no es pobre, y gente que a pesar de ganar dinero es pobre. La pobreza es un rompecabezas muy complicado”, consideró el empresario.

Luego, hizo promoción al trabajo en su fundación, de apoyo a microempresas desde hace 35 años.

Especificó que hace 10 años hicieron consultas con la gente humilde sobre lo que significa ser “no pobre”.

Hablaron de casa con dormitorios separados, cocina, baño moderno, utensilios, muebles y techo seguro.