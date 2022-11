Ex directora ratifica que no le pidieron verificar fuente

Recalcó que no fue Carmen Villalba, considerada una de las líderes del EPP, la que brindó la información. “Carmen Villalba no es la que dio esta información, detrás hay muchas cosas y por seguridad me reservo, la vida de alguien podría correr peligro”, expresó.

Coronel admitió que las hijas de Denis le solicitaron en varias ocasiones poder entrevistarse con Carmen o con su hermana Laura, recluidas en el Buen Pastor, pero que estas se habrían negado.

La funcionaria del Ministerio de Justicia se refirió, además, a lo dicho por las autoridades, que manifestaron que ella no dio de forma precisa el dato. “Escuché que se dice que la forma que pasé no era muy formal, pero yo no iba a mentir con algo tan serio. Yo en ese momento era la coordinadora y tengo 22 años de trayectoria”, agregó.

Ana Dina Coronel fue apartada de su cargo luego del escándalo que se desató cuando se permitió el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba en el penal del Buen Pastor. Justificó el hecho diciendo que la ley permite que los internos e internas tengan derecho de velar de alguna manera la muerte de sus familiares, así como que no habla de prohibiciones específicas a secuestradores.



Llamarán a declarar al ex ministro Olmedo

El ex ministro de Justicia Édgar Olmedo será convocado por el Ministerio Público para declarar en el marco de las pesquisas por el secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis.

El actual titular de la cartera de Justicia, Daniel Benítez, también deberá declarar ante el fiscal Federico Delfino, delegado de la unidad Antisecuestro y uno de los que están al frente de la investigación.

Ana Dina Coronel ya hizo lo propio dando detalles de cómo obtuvo el dato de la supuesta muerte de Óscar Denis.