Ex directivos del IPS piden frenar pago a proveedores

Sugieren que se constituya una mesa de trabajo para formular alternativas del pago a la deuda de proveedores, que no afecten la calidad de los servicios médicos del asegurado ni arriesguen recursos del fondo de jubilaciones.

Además, aprovecharon para lanzar críticas contra los diputados por la polémica ley, y a los farmacéuticas por un supuesto chantaje.

En la propuesta que queda en manos de la Cámara Alta, se hace referencia a posibles medidas administrativas para el financiamiento del Programa de Enfermedad - Maternidad en la previsional.

Tanto Halley como Gubetich proponen que la mesa de trabajo sea integrada por representantes de los poderes del Estado, las asociaciones de trabajadores, empleadores y jubilados del IPS.

Consideran que de esa manera se podrían formular alternativas del pago de la deuda a los proveedores.

“El objetivo es que no afecten la calidad de los servicios médicos del asegurado ni arriesguen recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones”, indica la nota.

“No se puede poner en riesgo el fondo de pensiones. No es para pagar deudas. Hay alternativas jurídicas para cubrir deuda, hay de sobra”, manifestó Halley.

“El Estado tiene que honrar la deuda con IPS. Con esa deuda más otros recursos se sobrepasa la deuda con los proveedores”, remarcó.

“Hay que sacar un decreto reglamentario. No hay más ninguna ley que hacer. El Estado dijo que va a pagar con recursos del Ministerio de Hacienda”, insistió.

“Es el momento que el Estado honre. Con eso se cubre la deuda de proveedores. Es inadmisible que ciertos referentes de la industria farmacéutica chantajeen. Es una actitud capomafiosa”, sentenció Halley a la prensa.

“En la nota aclaramos alternativas con relación a la línea de crédito. Las obligaciones hay que honrarlas. Cada uno tiene que asumir el porcentaje”, sostuvo Gubetich, ex titular del IPS.

“Nos vimos obligados a prestar el servicio a mayor cantidad de gente que no estaba asegurada, durante la pandemia. Según la versión de las autoridades, llega a 360.000 paraguayos que no estaban asegurados, y que se les brindó asistencia debida. La mayoría terapia intensiva”, explicó a los periodistas.

“Se duplicó, se triplicó la deuda. La misma Ley de Emergencia indica que le corresponde al Ministerio de Hacienda asumir la diferencia”, sostuvo Gubetich.

“Hay muchísimos mecanismos para cumplir, sin asumir la línea de crédito. Ahora le corresponde al IPS. El Ministerio de Salud tiene que pagar. El IPS hace de pasamano y le paga a farmacéuticas”, refirió.

“No hay que poner en riesgo. El único fondo que genera renta son los fondos jubilatorios. El porcentaje que se destina no alcanza. No podemos atentar contra el sentido común y contra la moral de la gente”, remarcó.

“El Ministerio de Salud tiene que asumir el 70% de los 240 millones. La Ley de Emergencia le da facultad a la Contraloría para que informe cada 60 días, que haga un cruzamiento de datos. Instamos a los senadores a que pidan informe. También están la auditoría del Ejecutivo y la del IPS”, recomendó.

“Los diputados no respetaron el marco legal. No se pueden hacer las cosas metiendo por la ventana. Esta clase de autoridades ya no necesitamos. Hay que pensar bien. Hay gente que mete proyecto por la ventana”, fue la crítica de Gubetich.



La Cifra

240 millones

de dólares es lo que aprobó la Cámara de Diputados y que apunta a saldar la deuda con las farmacéuticas.



Es inadmisible que ciertos referentes de la industria farmacéutica chantajeen (a la previsional).

Pedro Halley,

ex directivo de IPS.



No se hacen las cosas metiendo por la ventana. Esta clase de autoridades (por diputados) ya no necesitamos.

Andrés Gubetich,

ex titular del IPS.