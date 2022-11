Ex diputados sabían de las andanzas de su hijo denunciado por estafa

José Luis Moreno Vázquez Acosta reveló que sus padres, los ex diputados Perla Acosta y Juan José Vázquez, estaban al tanto de los ofrecimientos de puestos de trabajo que realizaba y de los cobros a interesados en acceder a los contratos. Este compromete a sus padres en audios y video, a los que accedió en exclusiva ÚH.

Una denuncia radicada ante la Fiscalía, el pasado 10 de octubre, relata el modus operandi de Moreno Vázquez, quien supuestamente llegó a cobrar sumas de dinero a más de 100 personas, con la falsa promesa de que serían incorporadas al plantel de funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Según el relato de la denunciante, hizo entrega de un total de G. 55 millones al sindicado, monto que logró reunir con familiares, amigos y vecinos, quienes estaban interesados en las supuestas vacancias laborales.

“Mi mamá y mi papá están al tanto de lo que yo estoy haciendo contigo. Ellos saben que hicimos negocio por el tema de los rubros, ellos saben que eso va a salir. Sin problema te puedo hacer hablar con los dos, o qué vos pensás, que yo hago sin autorización de ellos, que yo solo nomás te consigo esto”, dice Moreno Vázquez en uno de los tantos audios ofrecidos como pruebas al Ministerio Público. “En familia nos estamos ayudando para sacar”, expresa Vázquez en otro audio que había enviado a la persona que posteriormente promovió la denuncia en su contra.

Un video de fecha 11 de agosto pasado que también fue puesto a consideración de la Fiscalía, es todavía más revelador. El material audiovisual corresponde a una reunión entre Moreno Vázquez y la denunciante, quien para entonces ya le venía exigiendo la devolución del monto que le había entregado.

Denunciante (D): –Pero ¿tu mamá y tu papá saben? Yo no creo que sepan.

Vázquez (V): –¿Querés que esta noche te llame estando con ella y te haga videollamada? Claro que saben, ellos se cuidan nomás, personalmente quieren hablar, no quieren hablar mucho por teléfono.

D: –Pero yo quise hablar con ella personalmente y no se hizo encontrar.

V: –No, estaban con mil problemas nomás, va a reunirse a la hora. Y claro que saben, qué no van a saber. O vos pensás que de dónde yo quité el contacto para tener en Yacyretá, ¿mío nomás?, de ellos. Cuando hables con mamá y eso te vas a dar cuenta, estafa no es, no sale nomás todavía, entendés.

Asimismo, la ex legisladora y actual precandidata a diputada de San Pedro, Perla de Vázquez (ANR, cartista), se había comprometido en una llamada telefónica con la denunciante a devolver las sumas de dinero cobradas por su hijo, pero finalmente no cumplió. José Vázquez decía en el video divulgado por ÚH que su “socio narco” le ayudaría a devolver los montos. Por otra parte, la EBY negó algún contacto con el hoy denunciado e informó de la apertura de una investigación interna.

Los vínculos con la prófuga de la Justicia Dalia López

La prófuga de la Justicia Dalia López es muy cercana al clan familiar de San Pedro. Fotografías muestran que la mujer solía compartir junto a los Vázquez eventos, sobre todo políticos, en aquel departamento. Según fuentes, el hijo del matrimonio, José Moreno Vázquez, era su secretario privado. En julio del 2020, Moreno Vázquez fue descubierto al mando de una lujosa camioneta, propiedad de Dalia López, durante un procedimiento policial en cumplimiento de una orden de secuestro que pesaba sobre el rodado. López se hizo conocida por traer al país al ex futbolista Ronaldinho Gaúcho, quien luego quedó demorado por portar pasaporte y cédula paraguaya con contenido falso, siendo sindicada López como la responsable.