Ex candidato de CDE no apoya a Quintana

El ex candidato a intendente de Ciudad del Este, Juan Pereira, dijo que no dará su apoyo a Ulises Quintana por lo vínculos que tiene con la narcopolítica, ya que fue imputado por varios delitos relacionados al tráfico de drogas. De esta forma, no hay abrazo republicano en el Este, ya que varios como el senador Javier Zacarías Irún decidieron no acompaña a Quintana.