Ex canciller califica de inédita actitud de la Comisión de RREE

El ex ministro de Relaciones Exteriores Eladio Loizaga opina que la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de negarse a dar tratamiento a los pedidos de acuerdo para designar embajadores perjudica la imagen del país. Además, es inédita, no solo porque está liderada por una bancada oficialista, sino porque antes que una posición en contra del canciller, es contra el presidente de la República, quien constitucionalmente lidera la política exterior.

”Lo que me extraña es que esta situación se da en el marco de senadores que se encuentran en una bancada oficialista”, manifestó. También le llama la atención que no existen razones institucionales válidas, sino personales en esta postura que adoptaron por mayoría los miembros de la Comisión el miércoles último.

El ex ministro afirma que el Senado, que tiene la facultad de otorgar los acuerdos a los pedidos que formula el Poder Ejecutivo, no el canciller, tiene la obligación de expedirse al respecto, pero no puede negarse a darles trámite.

“La Comisión de RREE tiene que tener fundamentos valederos para rechazar una candidatura a embajador. Debe tratar y dictaminar a favor o en contra y someter al plenario del Senado”, recordó. Negarse a seguir realizando esta tarea “es poco constructivo para una constitucionalidad democrática, cuando no existen razones institucionales”, indicó.