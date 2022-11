Ex alumno de 16 años, el asesino de tres personas en Brasil

El agresor, ex alumno de uno de los centros educativos, fue arrestado horas después y confesó el crimen, que dijo haber planificado durante dos años, pero no explicó el motivo. Las autoridades no han revelado la identidad por tratarse de un menor de edad.

El joven accedió a la escuela Primo Bitti por la mañana, en horario lectivo, forzando el candado de la puerta trasera del centro educativo, donde estaba matriculado hasta el pasado junio. Se dirigió a la sala de profesores, ubicada a 20 metros de la puerta, y abrió fuego a discreción contra 11 maestros, que estaban reunidos en una pausa entre las clases. Luego, salió de la escuela y fue al Centro Educacional Praia do Coqueiral, un colegio privado situado en la misma avenida, disparó contra varios niños y huyó.

La Policía logró localizarlo y arrestarlo horas más tarde, en una casa de la familia situada en el estado de Espíritu Santo. Tras ser detenido, confesó el crimen, hizo un relato con calma de los hechos y dijo que llevaba 2 años planificando el ataque, pero sin detallar sus motivos.

El gobernador de Espíritu Santo, Renato Casagrande, dijo que el joven tiene un problema de salud mental por lo que recibe atención siquiátrica. En el momento del ataque, llevaba en la ropa una cruz esvástica, por lo que las autoridades investigan si pertenece a alguna organización extremista. El agresor es hijo de un policía y en el ataque usó dos armas de su padre, una pistola semiautomática y un revólver, que es propiedad de la Policía Militarizada regional.