Eventos repuntaron en un 70% con relación al 2019

Ahora, tras un año de la normalización de las actividades, en que el Ministerio de Salud autorizó un protocolo especial para la vuelta de un número respetable de asistentes, los eventos lograron repuntar en un 70%, con relación al 2019, resaltó Gustavo Giménez, presidente de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (Aseppe).

El mismo agregó que si bien en este tiempo se superó la cantidad de fiestas realizadas con relación al año prepandémico del 2019, la diferencia se centró en el número de asistentes, que desde el año pasado se vieron obligados a limitar a causa del Covid-19.

Giménez indicó que la reactivación del sector no fue inmediata, debido a que los eventos de cualquier tipo se organizan con bastante antelación, lo que contribuyó a que se empezara a mover aproximadamente un mes o casi dos desde que Salud Pública autorizara la vuelta a las actividades festivas, con un protocolo sanitario aprobado y la autorización de más de 200 asistentes.

“Ahora, con la posibilidad de poder organizar eventos con más de 350 personas, con un protocolo sanitario especial, ya sea con el test PCR o la tarjeta de vacunación, contribuyó a que se puedan confirmar muchas más actividades, principalmente en diciembre y enero. Aún hay sectores como el de eventos corporativos, congresos y expos que no se reactivaron totalmente, que solo activaron en un un 50%”, explicó Giménez.

Repunte. Pero en general, el sector eventos está notando un repunte de sus actividades, después de ser el último sector económico en reactivarse tras dejar detrás la larga cuarentena. “Ese repunte nos hizo sentirnos más positivos, pues veníamos de circunstancias muy complejas, en que no tuvimos trabajo ni asistencia financiera alguna, incluso, el recurso de fideicomiso llegó también muy tarde para nosotros, y ahora hay muchas empresas que se están volviendo a reactivar”, señaló el presidente de Aseppe.

Sin embargo, el camino hacia la reactivación plena y total (que aún no lograron conseguir) no estuvo exenta de dificultades para muchas empresas del sector, que se vieron obligadas a cerrar al no resistir la extensa cuarentena o a reconvertirse ante la acuciante necesidad de sus propietarios por subsistir.

Fue así que alrededor del 55% de las empresas censadas por Aseppe tuvieron que migrar a otros rubros y, aunque si bien el gremio no realizó un cálculo de las pérdidas monetarias que tuvieron todos los emprendedores asociados del sector, estiman que alrededor de 50.000 personas dependían directamente de sus empresas organizadoras de eventos, y si se incluye a sus familias, el daño se extendió mucho más.