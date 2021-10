Europa a sus pies

Remontando un marcador adverso como en semifinales contra Bélgica, Francia derrotó 2-1 a España y se consagró campeón de la segunda edición de la Liga de Naciones, el reciente torneo creado por la UEFA y cuya primera edición recayó en manos del Portugal de Cristiano Ronaldo en 2018.

En un primer tiempo equilibrado, aunque con una mayor posesión y arrojo de los españoles, fue en el segundo donde Francia demostró cuál es su mejor arma: el juego vertical y veloz. Sin embargo, fue España el que abrió el marcador por medio de un zurdazo de Oyarzábal, pero aquello no fue más que un espejismo. Poco más de un minuto después Karim Benzema empató para los Blue. ¡Golazo del Gato! El desnivel, marcado a los 80', fue un gol no exento de polémica. Mbappé definió con clase ante Unai Simon, mas en un supuesto fuera de juego que los españoles reclamaron dentro y fuera de la cancha tras el partido, concedido por validación del VAR. “La decisión la toma el VAR y eso es lo que me cuesta entender", dijo el ibérico César Azpilicueta luego del partido, con el resultado consumado a favor de los franceses, quienes ahora son campeones del mundo y de la Liga de Naciones europea.