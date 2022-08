Euclides y Querey oficializan la chapa presidencial de cara al 2023

El aspirante presidencial por el movimiento Nueva República alabó a su compañero de fórmula y sostuvo que darán un fuerte combate a la corrupción. Mencionó que su alianza con Querey es el resultado de un arduo trabajo que ya comenzó con el senador Fernando Lugo, quien hoy se encuentra internado.

En la reunión realizada en un hotel céntrico para oficializar el anuncio, estuvieron presentes referentes del Frente Guasú como Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez y Sixto Pereira, quienes acompañan esta nueva dupla presidencial.

“Hoy es un día trascendental para la política nacional porque vamos a compartir con la ciudadanía un acuerdo, un pacto y una esperanza. Este encuentro es con el propósito de anunciar el acompañamiento a nuestra candidatura de mi viejo amigo, militante de la libertad, combatiente de la justicia social, profesional respetado y respetable, parlamentario responsable, hombre de partido, de equipo, solidario y por sobre todas las cosas es decente, el doctor Jorge Querey”, afirmó Acevedo.

Expresó que esta nueva dupla “no solo es la del éxito electoral, sino del éxito político”.

“Acá lo importante es que llevemos adelante una arrolladora y victoriosa campaña electoral. Esta dupla no es la ocurrencia ni de la espontaneidad política de nadie, es el resultado de un trabajo de mucho tiempo”, sostuvo.

Aseguró que su alianza con Querey es resultado de un acuerdo programático que buscará sacar al país del estercolero en que se encuentra.

“Este es el resultado de un acuerdo programático, un acuerdo de los ejes centrales para sacar a nuestro país del estercolero en el que se encuentra. Es el resultado de combinaciones programáticas que nos van a llevar a un cogobierno exitoso”, añadió.

Compromiso. Por su parte, el senador Jorge Querey agradeció a todos los que trabajaron en esta plataforma política.

“Nuestro compromiso será la lucha frontal contra la corrupción. Cada guaraní es un medicamento que no se puede dar a la gente, estamos haciendo el esfuerzo de transformar este país, de tal manera que no haya la falta de plato de comida. Porque en este momento hay 800 mil personas que no tienen comida para este día”, mencionó el legislador.

No obstante, no explicó su decisión tan criticada por los cibernautas de pugnar por la vicepresidencia y dejar de lado el Senado.

Cinco partidos y movimientos que conforman el Frente Guasu decidieron darle la espalda a la Concertación Nacional por la falta de representación política en la chapa de Efraín Alegre y Soledad Núñez, donde se excluyó a la senadora Esperanza Martínez, que era la representante del Frente Guasu - Ñemongeta.

En el caso de los senadores Esperanza Martínez y Carlos Filizzola y sus respectivos movimientos, resolvieron quedarse en la Concertación, aunque aún no se tomó la decisión sobre a qué chapa apoyar.