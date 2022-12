Euclides se abre a los acuerdos políticos

“Yo voy hasta el final, eso no quiere decir que en el camino no haya alianzas, nuestro movimiento no tiene ninguna rigidez ideológica, yo pretendo reunir a gente de diferentes partidos y para eso recurriré al diálogo”, sostuvo.

Añadió que la política obliga al diálogo, la negociación y el pacto, incluso con el adversario. “Los adversarios, no son enemigos, yo sería un necio si me creo un mesías y me niego al diálogo”, manifestó.

“En abril vamos a ser tres o cinco bandos, uno colorado, el doctor Cubas (José Luis), Chilavert, el liberal y yo. Probablemente, la propuesta de la Concertación hay que reformularla, así es un fracaso, solo atrajo el interés del 11% del padrón nacional”, citó.

Colorados se dividirán. Para Euclides, los resultados del domingo dan un atisbo de división en la ANR. “La ANR va a llegar fracturada a las generales, no hay forma de que puedan unirse”, respondió Acevedo.



