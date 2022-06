Euclides manifiesta intención de ganar

Acevedo, quien el fin de semana lanzó su candidatura en la ciudad de Lima, Departamento de San Pedro, aseguró que su intención es para ganar y no para dividir. Igualmente, manifestó que celebró la firma del acuerdo de la Concertación.

“Yo me presento para ganar, no para dividir, estoy harto de opiniones inmaduras. No se trata de ganarle solo al Partido Colorado. Se trata de ganarle a un sistema explotador, a un sistema muy desigual”, expresó Acevedo.

Pese a su ausencia en la firma de la Concertación, celebró la firma del acuerdo para el 2023.

También reparó sobre el mecanismo de internas para hallar candidaturas. “Yo no quiero que nos agotemos en unas elecciones internas”, manifestó.