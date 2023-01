Euclides está abierto a acuerdos, pero cuestiona insultos

Afirmó que las puertas siempre están abiertas para llegar a un acuerdo, pero reiteró que, tanto él como su dupla, el senador del Frente Guasu Jorge Querey, no se mueven por el capricho de la gente.

“¿Cómo me voy a negar a un acuerdo de unidad? Pero no debe haber agresión en la campaña, en estas cosas hay que ser bien claras. Yo acepté de muy buena gana toda conversación, pero, por otra parte, hay personas que podrían enrarecer todo acuerdo, acá se ataca y se recurre a los mismos hábitos que es el chantaje... Todo el mundo nos está insultando. Si yo quiero paz no tengo que tirar cohetes”, dijo.

También habló sobre el caso de Camilo Soares, acusado de participar en una conspiración para destituir a Mario Ferreiro de la Comuna capitalina. Soares formaba parte de la lista de candidatos al Senado del movimiento Nueva República, que lidera Acevedo, pero pidió ser excluido luego del escándalo.

“Él se acercó a pedir su retiro, primero por estar en un medio de comunicación y no tener suficiente dinero para hacer campaña, y segundo, porque necesita tiempo para enfrentar toda esta cuestión mediática, jurídica y administrativa que va a tener que enfrentar”, dijo.



