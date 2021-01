Euclides asume y dice que combatirá la desconfianza

“Puedo resultar en algún momento autoritario pero sepan ustedes que mi firmeza jamás será divorciada de la ternura. Mi querido Federico (González), por mandato del presidente de la República tenemos el compromiso de la revisión del Tratado (de Itaipú), y tenemos que desmontar la cultura de la desconfianza, tenemos que combatir a los industriales del odio y buscar de vuelta a los apóstoles de la comprensión, la reconciliación y sobre todo de la inteligencia popular”, expresó ayer durante la toma de mando en la Cancillería.

Participación. Acevedo, quien dejó el cargo de ministro del Interior para asumir como canciller, manifestó que combatir la desconfianza requerirá la participación de todos.

“Rigor, profesionales competentes, transparencia, comunicación, participación sin exclusiones, para que efectivamente la cruzada nacional tenga un resultado que signifique el ejercicio y el goce de nuestra soberanía. Un Estado no es Estado si no tiene soberanía, y soberanía es el ejercicio inteligente del poder, que supone conexión con el código ciudadano... no podemos estar lejos de las inquietudes ciudadanas, sobre todo una inquietud que en este momento está contaminada por la fatiga social, la incertidumbre, el desempleo”, indicó.

Dijo que como respuesta impulsará una diplomacia que busque mercados, y no solo para el comercio sino para llevar adelante la identidad cultural, por lo que será exigente con la selección de los representantes en el Servicio Exterior, donde anunció austeridad.