Estudian medidas para paraguayos que vuelven de playas del Brasil

Bronceados observados. La importante cantidad de paraguayos que fueron hasta ahora al Brasil, principalmente al estado de Santa Catarina, mueve a las autoridades a plantearse medidas para evitar mayor esparcimiento del Covid.

Referentes del Ministerio de Salud Pública y del Consejo Nacional de Defensa (Codena) mantuvieron una reunión ayer, donde estudian medidas para regularizar el movimiento migratorio en el Puente de la Amistad desde el lado paraguayo. Las disposiciones buscan seguir el trayecto de la gente que regresa del vecino país y que no corresponde al movimiento de ciudades vecinas. El doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, comentó que una de las medidas sería tener un puesto de hisopado en el Puente de la Amistad. Dicho servicio será de carácter privado. Otra posible medida, en caso de darse una situación crítica, es volver a habilitar los albergues y hoteles de salud para quienes retornan del Brasil. Para el fin de semana ya podría tenerse definido cuáles serían las medidas que se tomarán. Test También está en estudio exigir que todos los que salen y entran al país realicen la notificación de dichos pasos en el lado paraguayo. Está siendo evaluada la posibilidad de cruzamiento de datos con las autoridades migratorias de Brasil. La Dirección Nacional de Migraciones estima en aproximadamente 4.000 la cantidad de paraguayos que cruzaron la frontera para dirigirse principalmente al estado de Santa Catarina. “A partir de ahí vamos a tener más claro quiénes son las personas que están volviendo de vacaciones, que no es que estamos viendo movimiento vecinal nomás. A esas personas que vuelven de vacaciones podemos exigirles el test”, detalló Sequera. En caso de que no tengan dicho test, está la posibilidad de volver a habilitar los albergues u hoteles de salud, explicó el responsable de Vigilancia de la Salud. Con respecto al puesto de toma de muestras que podría estar en el puente fronterizo, mencionó que el costo de la prueba correrá por parte de los turistas. Este es un punto que ya está definido. Sequera mencionó que todos los países de Latinoamérica están con aumento de casos. “Están todos los países con su segunda o tercera ola. Uruguay con su primera y nosotros con nuestra primera eterna primera”. El referente de Salud Pública mencionó que Santa Catarina es un lugar que representa mucho riesgo en cuanto a contagio. Sin embargo, mencionó que Asunción y Central también lo son, por el desplazamiento de sus habitantes al interior del país. “Me preocupa que la gente de Asunción y Central que no se fue al exterior se vayan a Yuty, Yegros, etc., lugares donde hay pocos casos”.



Tiempo. Esta semana se resolvería. Harían test en el Puente de la Amistad.